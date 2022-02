Ascolti TV 15 febbraio, bene Soliti Ignoti ma Ivana Spagna ci rimane male per il finale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arrivano i dati auditel della giornata di ieri 15 febbraio e che confermano ancora una volta il successo della Rai, almeno tra i game show e nella fascia del Prime Time. Tra le soap opera, invece, è Beautiful a fare incetta di spettatori superando delle cifre strepitose. Molto bene anche Amadeus che, archiviato il Festival di Sanremo, sta intrattenendo le persone con le nuove puntate dei Soliti Ignoti - Il ritorno. Nella sfida del 15 febbraio vi era Ivana Spagna ma il finale non le ha reso giustizia e la cantante è rimasta decisamente male! Ascolti TV 15 febbraio, malissimo i programmi di dibattito e politica Prosegue con la sua seconda puntata la fiction di Rai 1 'Lea – Un Nuovo Giorno', vista da ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arrivano i dati auditel della giornata di ieri 15e che confermano ancora una volta il successo della Rai, almeno tra i game show e nella fascia del Prime Time. Tra le soap opera, invece, è Beautiful a fare incetta di spettatori superando delle cifre strepitose. Moltoanche Amadeus che, archiviato il Festival di Sanremo, sta intrattenendo le persone con le nuove puntate dei- Il ritorno. Nella sfida del 15vi erama ilnon le ha reso giustizia e la cantante è rimasta decisamenteTV 15, malissimo i programmi di dibattito e politica Prosegue con la sua seconda puntata la fiction di Rai 1 'Lea – Un Nuovo Giorno', vista da ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 15 Febbraio 2021: chi ha vinto in prime time - il_Case : Ascolti TV | Martedì 15 febbraio 2022. Lea supera i 5 milioni (22.6%) e batte anche la Champions (17.7%), la prima… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Per la “mia Liguria” 100 mila euro, per la “‘mia Vita da Copertina” 38 mila spettatori e lo 0.6% (dati di ieri) #canal… - mattino5 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 ottimi ascolti per la sfida di #ChampionsLeague #psgrealmadrid al vertice della serata sul pubblico attivo… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 ottimi ascolti per la sfida di #ChampionsLeague #psgrealmadrid al vertice della serata sul pubblico att… -