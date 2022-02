Arisa, nel videoclip “Cuore” il bacio hot con Vito Coppola: fan in delirio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Passione travolgente e amore: sono gli elementi che emergono dal nuovo singolo di Arisa, “Cuore”, il cui videoclip è stato pubblicato nel giorno di San Valentino. Un caso? No. La nuova canzone rientra nell’album “Ero romantica”, e il protagonista della coreografia insieme alla cantante è Vito Coppola, l’aitante maestro che l’ha portata alla vittoria del talent show di Milly Carlucci e con cui, a quanto pare, la passione supera i confini della pista da ballo. A conferma dei tanti rumors che circolavano sui due, arriva nel videoclip ufficiale un appassionante bacio che li travolge sotto le note una ballata che parla d’amore. Su Instagram,Arisa aveva già annunciato qualcosa:«Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Passione travolgente e amore: sono gli elementi che emergono dal nuovo singolo di, “”, il cuiè stato pubblicato nel giorno di San Valentino. Un caso? No. La nuova canzone rientra nell’album “Ero romantica”, e il protagonista della coreografia insieme alla cantante è, l’aitante maestro che l’ha portata alla vittoria del talent show di Milly Carlucci e con cui, a quanto pare, la passione supera i confini della pista da ballo. A conferma dei tanti rumors che circolavano sui due, arriva nelufficiale un appassionanteche li travolge sotto le note una ballata che parla d’amore. Su Instagram,aveva già annunciato qualcosa:«Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non ...

AnnaBuriani : RT @SPYit_official: È tornato l'amore fra Arisa e Vito Coppola? Eccoli insieme appassionatamente nel video di 'Cuore', il nuovo singolo del… - telodogratis : Arisa e Vito Coppola, è tornata la passione? Il bacio a luci rosse nel video di “Cuore” - Prisci_volley : RT @euxjt99: Questa canzone è così bella che non mi sento degno di ascoltarla?? per cui fatelo voi anche per me, c'è anche un limone nel vid… - Danyser9 : Nel video un amico... con cui sono rimasti ottimi rapporti ?? ???? Questo sempre per chi aveva dubbi... #arisa… - euxjt99 : RT @ilb4ttista: arisa e vito coppola effettuano la limonazione nel video di cuore CHE BELLIIII -