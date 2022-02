Arianna Fontana ha vinto l'argento nello short track. Bronzo italiano per la staffetta maschile (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI - Arianna Fontana ha vinto la medaglia d'argento nei 1.500 short track e la squadra italiana ha conquistato quella di Bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri. Per l'atleta valtellinese è l'unidceesima medaglia olimpica e la terza ai Giochi di Pechino. La 31enne ha preceduto di 3 millesimi l'olandese Suzanne Schulting, Bronzo. Oro alla sudcoreana Choi Minjeong. Un argento stupendo e leggendario: classificandosi seconda nella gara più lunga a livello individuale dello short track, la campionessa azzurra ha superato le undici medaglie olimpiche che aveva conquistato la fondista Stefania Belmondo. Fontana è stata come sempre perfetta sotto ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) AGI -hala medaglia d'nei 1.500e la squadra italiana ha conquistato quella dinella5.000 metri. Per l'atleta valtellinese è l'unidceesima medaglia olimpica e la terza ai Giochi di Pechino. La 31enne ha preceduto di 3 millesimi l'olandese Suzanne Schulting,. Oro alla sudcoreana Choi Minjeong. Unstupendo e leggendario: classificandosi seconda nella gara più lunga a livello individuale dello, la campionessa azzurra ha superato le undici medaglie olimpiche che aveva conquistato la fondista Stefania Belmondo.è stata come sempre perfetta sotto ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNNNNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ???????? Arianna Fontana ci regala un'altra gioia: dopo l'argento in staffetta e l'oro… - Coninews : COME TE NESSUNA MAIIIIII! ?? A #Beijing2022 Arianna #Fontana si prende anche l'ARGENTO ?? nei 1500 metri, l'undicesi… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - drvnkonIove : Arianna Fontana I N F I N I T A ?? una delle stelle più brillante dello sport italiano - Eurosport_IT : L'ultima impresa di un'atleta da antologia dello sport ???????? #Beijing2022 #ShortTrack #Fontana -