Arianna Fontana è l'italiana con più medaglie alle Olimpiadi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arianna Fontana, grazie all'argento conquistato nei 1500 di short track ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, è la donna italiana con più medaglie vinte nella storia delle Olimpiadi, sia estive che invernali. La regina del ghiaccio, con 11 podi, ha superato la fondista Stefania Belmondo ferma a quota 10. Primo in classifica la leggenda della scherma L'articolo

