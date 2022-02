“Appuntamento sotto casa di Draghi”. Su Telegram nuove minacce No Vax per il premier. Nel mirino di “Basta dittatura” c’è anche Bassetti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento”. I No Vax tornano a minacciare il premier Mario Draghi con un messaggio su Telegram. Si tratta, ancora una volta, del canale “Basta dittatura – Proteste”, che già in passato aveva rivolto messaggi di odio nei confronti del presidente del Consiglio (leggi l’articolo), ma anche di ministri, giornali ed virologi. Questa volta i promotori del gruppo hanno condiviso su Telegram alcuni dati sensibili di Draghi e minacciato anche l’infettivologo Matteo Bassetti, già sotto scorta (leggi l’articolo). “Sapete cosa fargli”, il messaggio accompagnato dall’indirizzo di casa e dal numero di cellulare del direttore della clinica malattie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ogni sera alle 21il suo appartamento”. I No Vax tornano a minacciare ilMariocon un messaggio su. Si tratta, ancora una volta, del canale “– Proteste”, che già in passato aveva rivolto messaggi di odio nei confronti del presidente del Consiglio (leggi l’articolo), madi ministri, giornali ed virologi. Questa volta i promotori del gruppo hanno condiviso sualcuni dati sensibili die minacciatol’infettivologo Matteo, giàscorta (leggi l’articolo). “Sapete cosa fargli”, il messaggio accompagnato dall’indirizzo die dal numero di cellulare del direttore della clinica malattie ...

