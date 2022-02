Antonella Clerici, lo sfogo in diretta a “È sempre mezzogiorno”: «Ora basta, vorrei fare la trasmissione…» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Antonella Clerici lo sfogo in diretta a E’ sempre mezzogiorno: «Ora basta vorrei fare la trasmissione…». Non ci sta la conduttrice della trasmissione di Rai Uno. Nel suo mirino finisce addirittura la pubblicità. Infatti, al rientro da un’interruzione pubblicitaria – molto lunga – Antonella, come riportano molti utenti su Twitter, lancia una frecciatina al curaro: «Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perché vorrei anche fare la trasmissione». Antonella Clerici contro l’eccessivo carico pubblicitario Antonella Clerici, al timone di E’ sempre ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022)loina E’: «Orala». Non ci sta la conduttrice della trasmissione di Rai Uno. Nel suo mirino finisce addirittura la pubblicità. Infatti, al rientro da un’interruzione pubblicitaria – molto lunga –, come riportano molti utenti su Twitter, lancia una frecciatina al curaro: «Speriamo di non diventare un contenitore di pubblicità perchéanchela trasmissione».contro l’eccessivo carico pubblicitario, al timone di E’...

