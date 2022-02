Antonella Clerici contro le troppe pause pubblicitarie: lo sfogo della conduttrice a È sempre mezzogiorno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Improvviso scatto di rabbia per Antonella Clerici durante la puntata di È sempre mezzogiorno andata in onda ieri, martedì 15 febbraio. Dopo aver fatto ritorno in studio in seguito ad uno spot, la conduttrice si è lasciata andare a un piccolo sfogo sulle interruzioni pubblicitarie in Rai. “Vorrei fare anche la trasmissione” il suo amaro commento in riferimento alle réclame che spesso interrompono la sua trasmissione. Antonella Clerici contro la pausa pubblicitaria: lo sfogo in diretta La puntata di È sempre mezzogiorno di ieri, martedì 15 febbraio, oltre alle consuete ricette realizzate dai cuochi è stata segnata anche da un piccolo sfogo di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Improvviso scatto di rabbia perdurante la puntata di Èandata in onda ieri, martedì 15 febbraio. Dopo aver fatto ritorno in studio in seguito ad uno spot, lasi è lasciata andare a un piccolosulle interruzioniin Rai. “Vorrei fare anche la trasmissione” il suo amaro commento in riferimento alle réclame che spesso interrompono la sua trasmissione.la pausa pubblicitaria: loin diretta La puntata di Èdi ieri, martedì 15 febbraio, oltre alle consuete ricette realizzate dai cuochi è stata segnata anche da un piccolodi ...

