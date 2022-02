Ancora una volta, a oltre 40 anni dalla prima raccolta di firme del 1979, dopo quasi quattro decenni di proposte di legge, sentenze, appelli che il Parlamento ha lasciato cadere nel vuoto, la "dolce morte" in Italia resta tabù (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Una brutta notizia per lo stato della democrazia nel nostro Paese» e «un’occasione mancata». Queste le parole di grande delusione e amarezza di Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni e tra i promotori più tenaci del referendum sull’eutanasia, che aveva raccolto oltre 1 milione e 200 mila firme dei cittadini Italiani. X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Una brutta notizia per lo stato della democrazia nel nostro Paese» e «un’occasione mancata». Queste le parole di grande delusione e amarezza di Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni e tra i promotori più tenaci del referendum sull’eutanasia, che aveva raccolto1 milione e 200 miladei cittadinini. X Leggi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Piazza Affari: brillante l'andamento di Danieli ...siderurgici restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una ...

Centrodestra, Tajani: "Deve essere riformato" "Il centrodestra deve essere riformato prima delle prossime politiche, dobbiamo offrire una ... quando qualcuno annega in mare mi chiedo che tessere di partito ci siano", dice ancora Tajani. "Finita la ...

Lega Serie A, nuovo presidente: ancora una fumata nera Tuttosport Lo sci maschile delude ancora: seconda Olimpiade di fila a secco di medaglie Un risoltato ancora più deludente se si considera che ... Razzoli: "Chiudere con una medaglia sarebbe stato sogno" Si infrange il sogno di Razzoli di chiudere la carriera con una medaglia.

Confcommercio: a febbraio Pil -1%, inflazione al 5,6% frutto di una crescita del 33,6% per i servizi e del 2,2% per i beni. Rispetto allo stesso mese del 2020 la domanda, nel complesso, è ancora inferiore dell'11,7%. Per molti servizi la distanza ...

