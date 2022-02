Ancelotti si inchina | Mbappé inarrestabile | ma al Bernabeu

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti inchina

Tuttosport

La perla del numero 7 del Psg ha incantato anche il tecnico del Real Madrid, Carlo, che però non ha perso la speranza in vista del ritornoLa perla del numero 7 del Psg ha incantato anche il tecnico del Real Madrid, Carlo, che però non ha perso la speranza in vista del ritornoCourtois ha parato un rigore a Messi al 62', ma gli uomini di Ancelotti non hanno mai tirato in porta. Casemiro e Mendy, essendo diffidati, salteranno il ritorno dopo l'ammonizione rimediata al Parco ...Il Real regge, Messi si fa parare un calcio di rigore da Cortuois al 62', ma poi all’ultimo secondo la squadra di Ancelotti si inchina ad una magia di Mbappé. Fai clic per condividere su Facebook (Si ...