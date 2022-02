Analisi Qualità - Com' è fatta la Peugeot e-208

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame dellae-208. Con l'ultima serie, la 208 ha fatto un deciso passo avanti in termini dicostruttiva e ora sfoggia un livello di esecuzione apprezzabile per la sua categoria. A partire dalla verniciatura e dall'assemblaggio della carrozzeria, ben realizzati: la prima è brillante e ben distesa, ma priva dello strato di trasparente in tutte le parti meno in vista, allo scopo di limare i costi di produzione; il secondo presenta giochi di dimensione ridotta e uniformi. Apprezzabili anche le guarnizioni delle porte, complete e fissate con cura, e l'abitacolo, in cui spiccano la plancia ben rivestita di materiale morbido e i sedili, ...