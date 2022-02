Ammessi 4 referendum sulla giustizia | si attende sulla cannabis | Le regole in Europa

Advertising

lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - aldotorchiaro : #Referendum sono stati ammessi 4 quesiti: abolizione della legge Severino, limiti ad abusi della custodia cautelare… - rekko15 : RT @ardigiorgio: Quattro #referendum #giustizia ammessi. Cambiamola!!! - abertolucci6 : RT @ardigiorgio: Quattro #referendum #giustizia ammessi. Cambiamola!!! - eia58 : RT @NicolaCantisan1: Si va a votare! Ammessi i primi 4 #Referendum sulla Giustizia #ReferendumGiustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Ammessi referendum

14.30 Giustizia,la Corte ammette 4Dopo la bocciatura sull'Eutanasia sono in tutto 4 per ora idalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora dichiarati ammissibili ...Sono in tutto 4 per ora idalla Corte costituzionale in materia di giustizia , ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora ...Si terranno i referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, sulla limitazione delle misure cautelari, sull’abrogazione delle norme in tema di incandidabilità (legge Severino) e sulla ...La Corte costituzionale da l’ok a 4 dei 6 referendum sulla giustizia. In primavera il popolo italiano potrà votare per cancellare la legge Severino sulla incandidabilità e decadenza, sulla separazione ...