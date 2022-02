Amici 2021 Daily: il riassunto di oggi mercoledi 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In casetta si ascolta l’inedito di Alex su Rtl 102.5. Allegria e abbracci tra i ragazzi di Amici 2021. Il ballerino Christian è triste dall’uscita di Mattia. In malinconia sul letto viene chiamato da Todaro, che si accorge dello stato di malessere del suo allievo. “C’è qualcosa che non va” esordisce Todaro e Christian comincia a spiegare le sue motivazioni. Il fatto è quello di essere rimasto male della mancata esibizione e dall’esclusione di domenica scorsa. A destabilizzarlo anche il fatto che Nunzio abbia mancato di rispetto a Todaro, a Mattia e alla produzione. A rendere particolarmente nervoso Christian anche il fatto di voler far passare il classico come l’unica disciplina più semplice. Todaro ha cercato di rispondere a tutto: partendo da Mattia. “Con lui dobbiamo cercare di non essere egoisti, lui non vorrebbe vederti depresso. ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In casetta si ascolta l’inedito di Alex su Rtl 102.5. Allegria e abbracci tra i ragazzi di. Il ballerino Christian è triste dall’uscita di Mattia. In malinconia sul letto viene chiamato da Todaro, che si accorge dello stato di malessere del suo allievo. “C’è qualcosa che non va” esordisce Todaro e Christian comincia a spiegare le sue motivazioni. Il fatto è quello di essere rimasto male della mancata esibizione e dall’esclusione di domenica scorsa. A destabilizzarlo anche il fatto che Nunzio abbia mancato di rispetto a Todaro, a Mattia e alla produzione. A rendere particolarmente nervoso Christian anche il fatto di voler far passare il classico come l’unica disciplina più semplice. Todaro ha cercato di rispondere a tutto: partendo da Mattia. “Con lui dobbiamo cercare di non essere egoisti, lui non vorrebbe vederti depresso. ...

