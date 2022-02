Algero Corretini, condannato l’influencer trash: il web show di ‘Fratellì’ ai titoli di coda (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Algero Corretini, in arte il 1727, è stato condannato a quattro anni in primo grado per aver minacciato e picchiato la sua ex compagna. Lo ha comunicato lui stesso tramite Instagram Stories. Era uscito dal carcere di Rieti solo a ottobre del 2021, dopo nove mesi in prigione proprio per violenze sulla compagna. Aveva raggiunto il picco di notorietà nel 2020 per aver filmato un incidente in macchina al grido di “ho preso il muro fratellì”. Il 1727 ha abituato il suo pubblico online a uno spettacolo permanente caratterizzato da continui colpi di scena. Ha alimentato il suo sfarzoso tenore di vita grazie alle collaborazioni coi brand. Dopo il suo incidente in macchina, infatti, alcune aziende hanno ingaggiato Algero come influencer. Questo perché internet è un grande mercato dell’attenzione, e il 1727 possiede una moneta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022), in arte il 1727, è statoa quattro anni in primo grado per aver minacciato e picchiato la sua ex compagna. Lo ha comunicato lui stesso tramite Instagram Stories. Era uscito dal carcere di Rieti solo a ottobre del 2021, dopo nove mesi in prigione proprio per violenze sulla compagna. Aveva raggiunto il picco di notorietà nel 2020 per aver filmato un incidente in macchina al grido di “ho preso il muro fratellì”. Il 1727 ha abituato il suo pubblico online a uno spettacolo permanente caratterizzato da continui colpi di scena. Ha alimentato il suo sfarzoso tenore di vita grazie alle collaborazioni coi brand. Dopo il suo incidente in macchina, infatti, alcune aziende hanno ingaggiatocome influencer. Questo perché internet è un grande mercato dell’attenzione, e il 1727 possiede una moneta ...

Advertising

SArreu4 : RT @ilfattoblog: 'Dopo la sua prima carcerazione il web show sarebbe potuto finire. Al contrario, un'audience affamata di contenuti trash h… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Dopo la sua prima carcerazione il web show sarebbe potuto finire. Al contrario, un'audience affamata di contenuti trash h… - ilfattoblog : 'Dopo la sua prima carcerazione il web show sarebbe potuto finire. Al contrario, un'audience affamata di contenuti… - iltirreno : ?? Quattro anni per le violenze ad Algero Corretini, diventato famoso per il video: “Ho preso er muro fratellì” ?? di… - zazoomblog : Algero Corretini litigio con la ragazza che fugge nuda in strada: inseguita e picchiata. Arriva la prima sentenza -… -