Alex Belli e Delia Duran si baciano e si chiudono nel bagno del GF Vip: i video della "riconciliazione" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alex Belli e la moglie Delia Duran sembrano esserci già riconciliati: la ruggine e le reciproche accuse delle ultime settimane sembrano spazzate via da baci focosi e una ritirata in un angolo nascosto della casa del Grande Fratello Vip dove, secondo buona parte degli spettatori che commentano online, tra i due sarebbe successo ben altro. Baci bollenti tra Alex Belli e Delia Duran: pace fatta al GF Vip? Solo tre giorni fa, Delia Duran si diceva convinta che tra lei e il marito Alex Belli fosse ormai tutto finito: a più riprese la showgirl ha dichiarato di volerlo lasciare, poi il colpo di scena che probabilmente non si aspettava.

