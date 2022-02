Alex Belli e Delia Duran a letto | notte di passione sotto le lenzuola | beccati dalle telecamere del GfVip

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima la discussione, poi il bacio. E tra, nella casa del Grande Fratello Vip, succede di tutto: il lieto fine è dietro l'angolo. “Sono andata in overbooking perché ballo? Perché provoco? Perché gioco?“, dice la. E poi: “Guarda che la posizione di lasciarti l'ho presa io, ricordatelo. L'ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere lache gioca e che scherza. L'ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”.cerca di farla ragionare: “Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare ed io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d'amore assoluta, l'ho fatto per te, perché ...

Soleil Sorge si lascia andare ad uno sfogo conche ha accolto a braccia aperte quando è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer sperava di ritrovare con lui il rapporto di complicità che hanno avuto nei primi tre mesi ...è forte della convinzione di aver sempre dimostrato grande coerenza nei propri sentimenti e gesti, ma questa convinzione sta per essere distrutta dopo il suo ritorno al Grande Fratello Vip .Spettacoli e Cultura - Alex Belli è tornato, non come concorrente ma come ospite, nella casa del GF VIP 6. Dopo qualche ora dal suo ingresso c'è stato un faccia a faccia con Delia Duran .... Intanto ...la coppia si è lasciata andare durante la notte con baci e carezze infuocate. Pace fatta tra Delia e Alex Belli? Come riporta Blogtivvu , tra Delia e Alex c'è stato un confronto accesso in cui la ...