Alessandria-Lecce | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)si gioca questa sera al “Moccagatta” a partire dalle 18.30, per la 23a giornata del campionato diB 21-22. La squadra pugliese fa visita ai Grigi, in un incontro che vedrà duedivise in classifica da 20 punti, ma con la stessa voglia di prendersi tutta la posta in palio. Ecco quali potrebbero essere le scelte tattiche per l’occasione dei due tecnici. Statistiche e curiosità diL’è reduce da due pareggi consecutivi, con i quali si sono chiusi gli scontri con il Pisa in casa (1-1) e domenica scorsa in trasferta sul campo del Brescia. A decidere in quest’ultimo caso l’1-1 finale, le reti di Corazza per i Grigi e Moreo, sul finire della gara, per le Rondinelle di Inzaghi. In classifica la squadra di ...