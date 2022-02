Alec Baldwin, la famiglia di Halyna Hutchins fa causa all’attore dopo la morte sul set di Rust (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Novità sul caso Alec Baldwin dopo il tragico incidente sul set del suo film Rust, costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. La famiglia della donna avrebbe deciso di agire nei confronti dell’attore, l’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di “omicidio colposo“. Alec Baldwin: la famiglia di Halyna Hutchins fa causa dopo l’incidente mortale sul set Si torna a parlare del caso Alec Baldwin dopo il drammatico incidente dell’ottobre scorso sul set del film Rust in cui perse la vita la 42enne Halyna Hutchins, impegnata nelle riprese ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Novità sul casoil tragico incidente sul set del suo film, costato la vita alla direttrice della fotografia. Ladella donna avrebbe deciso di agire nei confronti dell’attore, l’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di “omicidio colposo“.: ladifal’incidente mortale sul set Si torna a parlare del casoil drammatico incidente dell’ottobre scorso sul set del filmin cui perse la vita la 42enne, impegnata nelle riprese ...

