Aladin il Musical Geniale torna al Teatro Brancaccio dal 18 al 20 febbraio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo il successo della stagione 2019-2020ilprodotto da Alessandro longobardi per OTI Officine delItaliano in collaborazione con Viola Produzioniin scena ale in tour in una nuova versione e con un cast parzialmente rinnovato. Più di un family show, il nuovo, liberamente ispirato ad una delle più celebri novelle orientali de Le mille e una notte, ripercorre le avventure dio e del genio della lampada, in un sontuosa ambientazione medio-orientale con alcune contaminazioni in stile Bollywood nelle musiche originali, negli arrangiamentii, nelle coreografie e nei costumi. La scrittura del testo e delle musiche, la progettazione delle scene e dei ...

Advertising

blogesquilino : 18 – 20 febbraio 2022 “Aladin, il Musical Geniale” al Teatro Brancaccio - giovannizambito : Torna Aladin il musical geniale dal 18 al 20 febbraio al Teatro Brancaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Aladin Musical

Zazoom Blog

Il, dal palco al grande schermo Il Re Leone , La Bella e La Bestia e. Ma anche La La Land , A Star is Born e Bohemian Rapsody . Ilnon è solo una scommessa vincente per il ...Protagonista del' di Stefano D'Orazio , nel ruolo didal 2013 al 2017 con la regia di Officina delle Idee al Teatro del Fuoco , al Teatro Umberto Giordano (Foggia) e ...Dopo il successo della stagione 2019-2020 ALADIN il Musical Geniale prodotto da Alessandro longobardi per OTI Officine del Teatro Italiano in collaborazione con Viola Produzioni torna in scena al ...Dopo il successo della stagione 2019-2020 ALADIN il Musical Geniale prodotto da Alessandro longobardi per OTI Officine del Teatro Italiano in collaborazione con Viola Produzioni torna in scena al ...