AJ Lee | “Le opportunità per tornare nel wrestling non sono mancate negli anni”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando si parla di Women’s Revolution si fa spesso riferimento principalmente alle famose 4 Horsewomen ovvero Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks e Bayley, che sicuramente hanno dato nuova vita alla divisione femminile in WWE. Ma una menzione d’onore la merita sicuramente anche AJ Lee che grazie al suo personaggio da anti-diva si può dire che abbia messo i semi e dato il via per l’effettiva rivoluzione per le donne. Un atteso ritorno AJ Lee lasciò la WWE nel 2015 e da allora non ha ancora fatto il suo ritorno all’interno di un ring. Dal debutto del marito CM Punk in AEW si è insistentemente vociferato di un possibile approdo anche della stessa AJ nella compagnia. Sappiamo però che AJ Lee lo scorso anno ha firmato con Women ofche debutterà nel corso di quest’anno e la moglie di Punk svolgerà un ruolo da produttrice esecutiva e da ...