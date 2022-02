AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E BONUS MOBILI 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prorogata la detrazione IRPEF Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli INTERVENTI volti al RECUPERO del PATRIMONIO EDILIZIO di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità imMOBILIare. Si tratta in particolare delle seguenti tipologie di INTERVENTI: di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità imMOBILIari residenziali di qualsiasi categoria catastale; quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; quelli necessari alla ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prorogata la detrazione IRPEF Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione IRPEF del 50% per glivolti aldeldi cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità imare. Si tratta in particolare delle seguenti tipologie di: di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità imari residenziali di qualsiasi categoria catastale; quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; quelli necessari alla ...

