“Addirittura?” Belen Rodriguez e Stefano De Martino beccati così Le foto definitive

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oramai neanche in fan più agguerriti di entrambi non sanno più che pensare. Una sorta di telenovelas anche questa, ma stavolta non c’è Alex Belli e Delia Duran (con la zampino di Soleil Sorge). Parliamo diDeche, come sapete, si stanno ri-frequentando. Proprio la bellissima presentatrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato della sua (nuova) vita privata dando non pochi velati indizi su ciò che starebbe succedendo. In primis, racconta, c’è una sorta di ritorno di fiamma con il suo ex marito, con il quale sta trascorrendo molti momenti. Tra l’altro i due piccioncini sono stati anche pizzicati a rilassarsi in un resort. L’argentina naturalmente, che di gossip è una delle massime esperte internazionali, non si è di certo tirata ...