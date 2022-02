A Quiet Place 3 | il terzo film arriverà nel 2025!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) AIII, l’annuncio ufficiale! La produzione di Aha annunciato l’uscita delDurante il ViacomCBS Investory Day, John Krasinski ha annunciato l’arrivo di A3, ilcapitolo della fortunata e apprezzatissima saga che debutterà nel 2025. Ilè attualmente in fase di sviluppo. A3, sarà un progetto completamente separato rispetto allo spin-off che Michael Sarnoski, regista di Pig, dirigerà e chel’anno prossimo. La data di questo spin-off, dopo alcuni rinvii, è al momento fissata per il 22 settembre 2023. Non è stato chiarito il coinvolgimento di John Krasinski per A...

