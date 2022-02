20 anni all’assassino e stupratore di Agitu Ideo Gudeta

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 29 dicembre 2020 veniva ritrovato il cadavere di, uccisa a martellate nella casa di Frassilongo, in valle dei Mocheni, dove aveva fondato l’azienda “La capra felice”. A massacrare l’imprenditrice e pastora di origini etiopi il ghanese Suleiman Adams, che lavorava proprio per; oggi l’uomo, reo confesso, è stato condannato a vent’di reclusione per omicidio volontario e violenza sessuale, con rito abbreviato; una pena che, seppur sia andata oltre la richiesta della Procura – 19e 4 mesi – a molti è parsa comunque irrisoria rispetto alla violenza agita nei confronti della donna, soprattutto perché, come è noto, la possibilità di richiedere il rito abbreviato diminuisce la pena di un terzo. L’intero processo si è svolto su un doppio filo conduttore: per ...