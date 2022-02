Zakharova | la voce di Putin | “Ma quale guerra | Stati Uniti e Regno Unito sono matti” 

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – “La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella Storia come il giorno del fallimento della propaganda dida parte dell’Occidente. Svergognati e annientati senza sparare un colpo”. E’ quanto scritto poco fa da Maria, portadel ministero degli Esteri russo e fedelissima di Vladimir, sul suo seguitissimo profilo Facebook. Un messaggio piuttosto chiaro che arriva dopo l’annuncio del ministero della Difesa russo dell’inizio del “ritiro” delle truppe di Mosca dal confine con l’Ucraina. Lalancia così una frecciata ache da giorni parlano di attacco della Russia per domani. Una previsione che alla luce delle ultime mosse militari appare in effetti del tutto ...