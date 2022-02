WWE: Cody Rhodes è già d’accordo per il ritorno? (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo il colpo di scena di poche ore fa, in cui è stato reso noto ufficialmente il divorzio tra AEW e Cody Rhodes, arriva subito un altro importante rumor. Secondo l’attendibile WrestleVotes, account Twitter di un anonimo insider che riteniamo molto affidabile, la WWE starebbe lavorando per il ritorno di Cody Rhodes. Secondo quanto riportato da WrestleVotes, una fonte avrebbe rivelato loro che la WWE sta trattando per il ritorno di Cody. Una notizia che non ha ancora i toni dell’ufficialità ma che lascia intendere come la compagnia di Vince McMahon sarebbe molto interessata ad un possibile ritorno dell’american nightmare, che era andato via dopo un periodo abbastanza anonimo nel 2016. Un ritorno di Cody ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo il colpo di scena di poche ore fa, in cui è stato reso noto ufficialmente il divorzio tra AEW e, arriva subito un altro importante rumor. Secondo l’attendibile WrestleVotes, account Twitter di un anonimo insider che riteniamo molto affidabile, la WWE starebbe lavorando per ildi. Secondo quanto riportato da WrestleVotes, una fonte avrebbe rivelato loro che la WWE sta trattando per ildi. Una notizia che non ha ancora i toni dell’ufficialità ma che lascia intendere come la compagnia di Vince McMahon sarebbe molto interessata ad un possibiledell’american nightmare, che era andato via dopo un periodo abbastanza anonimo nel 2016. Undi...

