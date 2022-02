WTA Dubai 2022, segni di vita da Aryna Sabalenka. Avanti Muguruza e Jabeur, scivola la Badosa (Di martedì 15 febbraio 2022) Seconda giornata del torneo WTA di Dubai che è andata in archivio e che ha visto la conclusione del primo turno. L’Italia ha perso immediatamente l’unico suo alfiere, Camila Giorgi, nella giornata di ieri; vediamo invece come sono andate le partite odierne. Finalmente sprazzi della vera Aryna Sabalenka. Nella prima frazione con l’ucraina Marta Kostyuk ha sofferto ancora una volta dei problemi al servizio, perdendone tre consecutivi, ma la sua avversaria ha fatto anche peggio arrivando a quota quattro e uscendo mentalmente dalla partita. Ora per lei subito un match assai probante con Petra Kvitova. Giornata agrodolce per le giocatrici spagnole di alto rango: Garbine Muguruza ha dovuto faticare con la ceca Katarina Siniakova, riuscendo a spuntarla soltanto al terzo set. Fa invece rumore il ko di Paula ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Seconda giornata del torneo WTA diche è andata in archivio e che ha visto la conclusione del primo turno. L’Italia ha perso immediatamente l’unico suo alfiere, Camila Giorgi, nella giornata di ieri; vediamo invece come sono andate le partite odierne. Finalmente sprazzi della vera. Nella prima frazione con l’ucraina Marta Kostyuk ha sofferto ancora una volta dei problemi al servizio, perdendone tre consecutivi, ma la sua avversaria ha fatto anche peggio arrivando a quota quattro e uscendo mentalmente dalla partita. Ora per lei subito un match assai probante con Petra Kvitova. Giornata agrodolce per le giocatrici spagnole di alto rango: Garbineha dovuto faticare con la ceca Katarina Siniakova, riuscendo a spuntarla soltanto al terzo set. Fa invece rumore il ko di Paula ...

Advertising

Kenmckinnon9 : WTA 500 Dubai Duty Free Championships Garbine Muguruza - DeportesOlimpi : WTA Dubai 1ra ronda: @JelenaOstapenk8 a @SofiaKenin (6-1 6-2), Elena-Gabriela Ruse a @paulabadosa (6-3 5-7 6-4),… - MrNothing52 : Small Unit - WTA Dubai Muguruza vs Siniakova set 2 over 9.5 games @ 1.83 #GamblingTwiitter - sportface2016 : #WtaDubai: il programma del #16febbraio - Ubitennis : WTA Dubai: Ruse sorprende Badosa. Ostapenko travolge Kenin, Yastremska vince in rimonta con Begu -