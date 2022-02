World League, a Trieste è goleada per il Settebello: Slovacchia battuta 22 - 3! (Di martedì 15 febbraio 2022) Ancora più semplice del previsto. A Trieste, nella seconda giornata di World League, il Settebello travolge la Slovacchia e mette in cassaforte la Final Eight. 'Ho avuto tante indicazioni positive, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Ancora più semplice del previsto. A, nella seconda giornata di, iltravolge lae mette in cassaforte la Final Eight. 'Ho avuto tante indicazioni positive, ...

Advertising

OA_Sport : Largo successo dell'Italia sulla Slovacchia in World League - m_pighin : Federazione Italiana Nuoto - World League. Italia-Slovacchia 22-3, 7bello galagol - Gazzetta_it : #Pallanuoto, il #Settebello travolge la Slovacchia in World League - sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldLeague: l'#Italia asfalta la #Slovacchia, 22-3 per il #Settebello di #Campagna - ematr_86 : +++ULTIM'ORA+++ Settebello batte la Slovacchia e si qualifica per la Final Eight della World League -