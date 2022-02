WhatsApp, foto di copertina come Facebook (Di martedì 15 febbraio 2022) WhatsApp cambia ancora e si prepara ad altre novità nel 2022: in arrivo le foto di copertina, ecco chi potrà utilizzare questa nuova possibilità Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 febbraio 2022)cambia ancora e si prepara ad altre novità nel 2022: in arrivo ledi, ecco chi potrà utilizzare questa nuova possibilità

Advertising

csurfav : quando cambio la foto profilo su whatsapp mi accorgo di quanto faccio schifo nelle foto - ale_poggia : RT @VaniaSparacino: Votiamo Alberto Samonà come il nostro assessore preferito??? Andiamo su - mm4rts : sono palesemente io, infatti l’ho messa come foto profilo whatsapp - GiovannaGiallo1 : @MrsArabellaFigg Si certo. G. mi manda un whatsapp con la foto dell'ecografia - fatequalcosa : RT @VaniaSparacino: Votiamo Alberto Samonà come il nostro assessore preferito??? Andiamo su -