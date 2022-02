Volley, Champions League 2021/2022: Novara k.o. in tre set contro la Dinamo Mosca (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Novara cade in casa nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Le piemontesi hanno perso in tre set (19-25, 22-25,22-25) contro la Dinamo Mosca salutando di fatto la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Nel gruppo C, infatti, sono state scalzate alla prima posizione proprio dalle forti ragazze russe. Le padrone di casa non sono riuscite neppure a rientrare tra le migliori seconde classificate. Ci è riuscita invece Monza, che nel pomeriggio aveva portato a casa con successo la propria sfida contro le finlandesi di Solo. Grande rammarico per l’Igor Gorgonzola, che soprattutto nel secondo e nel terzo set ha avuto le sue occasioni per dare uno strappo decisivo e provare ad allungare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022)cade in casa nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi della. Le piemontesi hanno perso in tre set (19-25, 22-25,22-25)lasalutando di fatto la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Nel gruppo C, infatti, sono state scalzate alla prima posizione proprio dalle forti ragazze russe. Le padrone di casa non sono riuscite neppure a rientrare tra le migliori seconde classificate. Ci è riuscita invece Monza, che nel pomeriggio aveva portato a casa con successo la propria sfidale finlandesi di Solo. Grande rammarico per l’Igor Gorgonzola, che soprattutto nel secondo e nel terzo set ha avuto le sue occasioni per dare uno strappo decisivo e provare ad allungare ...

Advertising

Eurosport_IT : MONZA VINCE E SOGNA I QUARTI! ?? La Vero Volley Monza vince con autorità l'ultima sfida della fase a gironi di CEV… - tribuna_treviso : L’Antonio Carraro non ha pietà delle polacche: netto 3-0 al Palaverde, la squadra di Santarelli è imbattuta in Euro… - Eurosport_IT : NIENTE DA FARE PER NOVARA ?? La Dinamo Mosca vince 3 set su 3, eliminando così Novara dalla CEV Champions League pe… - zazoomblog : LIVE – Novara-Dinamo Mosca 19-25 22-25: gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Novara-Dinamo #Mosca #19… - Gazzetta_it : #Champions: Conegliano non sbaglia un colpo e abbatte il Police -