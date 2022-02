Volley | CEV 2021 2022 | Conegliano svetta 3 a 0 contro Chemik Police

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’Italia continua ad essere protagonista nella Champions League femminile per quanto riguarda la pallavolo.ha chiuso velocemente la pratica, squadra che si è arresa con un netto 3 a 0 (25-19/25-22/25-22) Le padrone di casa non hanno lasciato scampo alle polacche che nonostante tutto hanno più volte messo in discussione le venete. Il terzo set è stato forse il più difficile per il team italiano che ha saputo rispondere nella seconda metà del segmento chiudendo per 3 a 0. Il risultato di oggi ha condannato la realtà polacca che è stata ufficialmente eliminata dal torneo.(Gruppo E) avanza ai quarti di finali, Miriam Sylla e le compagne guardano già ad un ipotetico accesso in semifinale nell’attesa di conoscere il tabellone completo. Pallavolo, CEV: Monza ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley CEV

...con la Prosecco DOC ImocoConegliano arrivata al termine di una prova buona ma non sufficiente per strappare alle ospiti almeno un set. Le bustocche, che dopo l'eliminazione precoce dalla...Informata laper ottenere assistenza, la società russa pare non abbia avuto risposte: così, in ... DIRETTA/ Salo Monza (risultato finale 0 - 3): netto successo per la Vero! Questo risultato ...La diretta testuale di Igor Gorgonzola Novaea-Dinamo Mosca, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di volley femminile. Le azzurre di coach ...Informata la Cev per ottenere assistenza ... valida per la 6^ e ultima giornata nel gruppo C di volley Champions League 2021-2022, rappresenta per le due squadre uno spareggio per qualificarsi ai ...