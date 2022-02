Volava verso l’oro | sbaglia strada e finisce ottavo | il dramma olimpico del norvegese Riiber VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 febbraio 2022) Jarl Magnusaveva praticamente vinto la 10 km di fondo della combinata nordica ai Giochi di Pechino., dopo un lungo isolamento per Covid, chiuso in camera. Aveva dominato il segmento di salto. Il trionfo era a portata di mano per il: poteva contare su un vantaggio di 45? sul primo degli inseguitori, all’inizio di una prova massacrante. Alla fine del primo giro però. Infila la corsia che porta al traguardo finale, piuttosto che continuare sul tracciato segnato. Ad un certo punto capisce di aver commesso un errore, fa dietrofront, e torna al bivio. Quando imbocca la corsia giusta gli inseguitori gli sono ormai alle calcagna. Troppo il tempo perso e troppe le energie sprecate, crolla fisicamente e mentalmente. Distrutto ...