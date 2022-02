Viterbo | il centro esasperato dalle baby gang

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 febbraio 2022) Frustrazione, rabbia, paura: a, i residenti sono esasperatiche imperversano nelstorico. Soprusi, violenze, vandalismo sfrenato: tra bottiglie di vetro contro i muri, urla, risse, furti in casa e d’auto, mastelli in fiamme, droga a cielo aperto, la città vive un inferno. Ilridotto a terra di conquista per giovanissimi, e residenti e comitati sul piede di guerra con denunce su uno stato di degrado e microcriminalità da sottoporre commissario prefettizio Antonella Scolamiero. I portavoce raccontano una realtà in cuiappare frammentata tra gruppi di comando diversi in base alla zona: in via Cairoli i sudamericani, lo spaccio al Sacrario, quelli del Sert all’Orologio Vecchio e via così. Giovani, giovanissimi che, specie nei ...