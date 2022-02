Visto che San Valentino era ieri, oggi vi diciamo quanti miliardi sono stati rubati con le truffe romantiche (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo aver trascorso – si spera – un San Valentino pacifico e tradizionalmente consumista, ecco tornare alla prosa e alla dura verità. Con l’incremento delle piattaforme di appuntamenti, ma anche di quelle che favoriscono i contatti a distanza tra utenti, è inevitabile che siano cresciute anche le cosiddette truffe romantiche, quelle che partono da un possibile appuntamento e finiscono con un – a quanto pare sostanziale – ammanco di cassa. A indagare sul fenomeno ci ha pensato una istituzione decisamente autorevole come la Federal Trade Commission, che ha preso in considerazione i risultati del mercato americano. LEGGI ANCHE > Attenzione a sms e messaggi WhatsApp che parlano di regalo e concorso Ferrero Rocher per San Valentino 2022 Il peso delle truffe romantiche sul mercato: i dati ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo aver trascorso – si spera – un Sanpacifico e tradizionalmente consumista, ecco tornare alla prosa e alla dura verità. Con l’incremento delle piattaforme di appuntamenti, ma anche di quelle che favoriscono i contatti a distanza tra utenti, è inevitabile che siano cresciute anche le cosiddette, quelle che partono da un possibile appuntamento e finiscono con un – a quanto pare sostanziale – ammanco di cassa. A indagare sul fenomeno ci ha pensato una istituzione decisamente autorevole come la Federal Trade Commission, che ha preso in considerazione i risultati del mercato americano. LEGGI ANCHE > Attenzione a sms e messaggi WhatsApp che parlano di regalo e concorso Ferrero Rocher per San2022 Il peso dellesul mercato: i dati ...

