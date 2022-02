Violenza a Cagliari, giovani accerchiano un uomo e gli danneggiano l'auto: il video postato sui social (Di martedì 15 febbraio 2022) Ancora una volta atti di bullismo e perversione social che fanno pensare ad un fenomeno dannoso per la nostra società che sta prendendo una spirale molto negativa fra i giovani che pensano di ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) Ancora una volta atti di bullismo e perversioneche fanno pensare ad un fenomeno dannoso per la nostra società che sta prendendo una spirale molto negativa fra iche pensano di ...

cesarebrogi1 : RT @laziaSusy: filmato tutto e postato,e vai con le visualizzazioni!Si riduce tutto a spettacolo,non importa se negativo.Quante legnate..!… - laziaSusy : filmato tutto e postato,e vai con le visualizzazioni!Si riduce tutto a spettacolo,non importa se negativo.Quante le… - SardiniaPost : ?? Stava rientrando a casa quando si è trovato la strada sbarrata da giovani che poi hanno preso di mira la sua auto… - Dome689 : RT @Open_gol: La 17enne è stata trascinata in spiaggia in piena notte - Open_gol : La 17enne è stata trascinata in spiaggia in piena notte -