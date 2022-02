(Di martedì 15 febbraio 2022) Lata a vincere in, già questo potrebbe bastare per riassumente la partita di ieri sera contro lo...

Advertising

sportli26181512 : Violamania: Italiano torna a La Spezia e ritrova i 3 punti in trasferta. Questa Fiorentina può puntare all'Europa?:… -

Ultime Notizie dalla rete : Violamania Italiano

Calciomercato.com

Con l' Atalanta la squadra viola ha sfoderato una delle più arcigne prestazioni della stagione: nonostante la fattuale superiorità degli avversari e l'inferiorità numerica, la squadra dinon ...D'altra parte, se sbagliano solo gli attaccanti, le partite vanno a finire 0 - 0… NON CI SIAMO -diceva sempre 'Difendere bene, attaccare benissimo'. Sulla seconda ci siamo, o almeno ...COLPO DI SCENA - In pochi secondi la squadra di Vincenzo Italiano è passata dal concludere anzitempo la sua stagione, al raggiungere uno dei traguardi più inaspettati ad inizio anno. Il club viola ...(Fiorentina.it) Sappiamo che è andato via un giocatore importante, ma si va avanti e faremo di tutto per non rimpiangerlo" Vincenzo Italiano e la Fiorentina preparano la prima partita stagionale senza ...