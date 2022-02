VIDEO Sporting Lisbona-Manchester City, Citizen macchina da gol: 3 gol in 32 minuti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Che primo tempo per il Manchester City! La compagine di Guardiola chiude i primi 45 minuti con 3 gol di vantaggio sullo Sporting Lisbona Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Che primo tempo per il! La compagine di Guardiola chiude i primi 45con 3 gol di vantaggio sullo

Advertising

AlexBonoVox1 : RT @armagio: Ultimo minuto, #Sporting sotto 5-0 e tutti in piedi a salutare la squadra come si deve!!! Che lezione di sport dai tifosi port… - er_pasca : RT @armagio: Ultimo minuto, #Sporting sotto 5-0 e tutti in piedi a salutare la squadra come si deve!!! Che lezione di sport dai tifosi port… - lapolemicads : PSG 1 - MarioGuglielmi : RT @armagio: Ultimo minuto, #Sporting sotto 5-0 e tutti in piedi a salutare la squadra come si deve!!! Che lezione di sport dai tifosi port… - andreastoolbox : Sporting Manchester City, che gol di Bernardo Silva: capolavoro all'Alvalade. VIDEO | Sky Sport -