VIDEO | SPALLETTI CAMBIA CONTRO IL BARCELLONA (Di martedì 15 febbraio 2022) Luciano SPALLETTI ci sta pensando concretamente, CONTRO il BARCELLONA potrebbe essere l'ora di Dries Mertens. D'altronde si sa, il belga si esalta nelle partite che contano infatti, il suo ultimo goal in Champions, risale proprio all'andata con i blaugrana, valevole per gli ottavi di finale nella stagione 2019/2020. Il Napoli vuole essere protagonista anche in Europa League e l'11 che scenderà in campo sarà quello migliore, nonostante le pesanti assenze (Politano e Lobotka). Si potrebbe rivedere dunque anche Zambo Anguissa dal primo minuto, a riprendere in mano le chiavi del centrocampo azzurro. Sono notti che la città di Napoli aspetta ogni anno, notti in cui si può stupire, notti in cui Ciro Mertens fa sognare.

