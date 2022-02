VIDEO Snowboard, Pechino 2022: eccezionale salto di Anna Gasser che si aggiudica l’oro nel Big Air (Di martedì 15 febbraio 2022) Da PyeongChang 2018 a Pechino 2022 non cambia la storia nel Big Air di Snowboard al femminile: la medaglia d’oro va infatti nuovamente sul collo dell’austriaca Anna Gasser. La trentenne chiude la sua gara con addirittura 185.50 punti complessivi, maturati grazie ai 90.00 della prima run sommati ai 95.50 della terza (scartati invece gli 86.75 della seconda manche). eccezionale la run conclusiva, con un salto strepitoso stoppato al meglio che ha esaltato tutti i presenti. Andiamo a riviverlo. VIDEO Snowboard Pechino 2022: TRIONFA Anna Gasser NEL BIG AIR Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Da PyeongChang 2018 anon cambia la storia nel Big Air dial femminile: la medaglia d’oro va infatti nuovamente sul collo dell’austriaca. La trentenne chiude la sua gara con addirittura 185.50 punti complessivi, maturati grazie ai 90.00 della prima run sommati ai 95.50 della terza (scartati invece gli 86.75 della seconda manche).la run conclusiva, con unstrepitoso stoppato al meglio che ha esaltato tutti i presenti. Andiamo a riviverlo.: TRIONFANEL BIG AIR Foto: Lapresse

