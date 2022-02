VIDEO LeBron incontra… il sé stesso diciottenne | lo spot è emozionante

Advertising

andreastoolbox : NBA, Lebron James incontra sé stesso: lo spot durante il Super Bowl. VIDEO | Sky Sport - sportli26181512 : NBA, Lebron James incontra sé stesso nello spot del Super Bowl. VIDEO: Le pubblicità trasmesse durante il Super Bow… - SkySportNBA : NBA, Lebron James incontra sé stesso nello spot del Super Bowl. VIDEO - FabioMusicco : RT @StorieASpicchi: Commercial di LeBron [sub-ita] - samugiuffrida : RT @StorieASpicchi: Commercial di LeBron [sub-ita] -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO LeBron

Sky Sport

Nel corso della serata del Super Bowl è stato trasmesso questo spot di una piattaforma di criptovalute con protagonistaJames: la stella dei Lakers viaggia nel tempo e incontra il sé stesso del 2003, quello che stava per entrare in Nba direttamente dal liceo, senza passare dal college. "Sono pronto?", chiede il ...... giocando per la squadra più forte, incidendo con un disco per una major, "Blak and blu" , facendosi produrre dal presidente della Warner Rob Cavallo: troppo glamour, comea Miami. Ovvero ...Leggi “The chosen one” e il pensiero corre a LeBron James. Fin da ragazzino predestinato a diventare il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, o almeno a giocarsela con Michael Jordan e Kobe ...È tempo di costruire un nuovo tipo di web. Empower Non vedo l’ora che arrivi domenica!!!” Il video vede come protagonisti l’adolescente LeBron James, interpretato dall’attore Bentley Green, e il ...