VIDEO Corinne Suter nuova Campionessa Olimpica nella discesa libera | 16 centesimi su Goggia

(Di martedì 15 febbraio 2022) La gara di stanotte dellafemminile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ha decretato una: è la svizzera, che supera di appena 0.16 la nostra Sofia, mentre un’altra azzurra, Nadia Delago, guadagna la medaglia di bronzo. Olimpiade davvero strepitosa per la Svizzera nello sci alpino: un altro oro per gli elvetici, da aggiungere a quello di Beat Feuz (maschile), Marco Odermatt (gigante) e, in campo femminile, Lara Gut-Behrami (Super G).ha fatto la differenzaparte finale, rispetto al tratto tecnico iniziale in cui ha pagato un po’ di ritardo da; alla fine, seppur di ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Corinne

Eurosport IT

Sofia Goggia sfiora la medaglia d'oro nella discesa olimpica di Pechino 2022. L'azzurra conquista la medaglia d'argento alle spalle della svizzeraSuter e davanti a Nadia Delago, che si aggiudica il bronzo in una giornata straordinaria per lo sci italiano. (credit Discovery+)...32.03, un crono che però non è bastato per arrivare all'oro vonto dalla svizzeraSuter . L'...su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime...Di seguito, il video della discesa libera di Corinne Suter, che le è valsa la medaglia d’oro. OA Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal ...I video highlights della discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. Corinne Suter guasta la festa ad una grande Italia, che conquista due medaglie. La svizzera infatti ...