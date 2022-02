“Viaggiavo con una sorta di luce”, le parole di Sofia Goggia dopo la sua impresa olimpica | VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) C’era un vecchio claim di un’azienda che produce abbigliamento sportivo: “Impossible is nothing”. Quel motto ha accompagnato la vita e le competizioni di moltissimi personaggi che hanno fatto la storia di tantissime discipline e riassume al meglio l’impresa di cui si è resa protagonista a Pechino la nostra Sofia Goggia. Ventitré giorni dopo l’infortunio rimediato nel Super G di Coppa del Mondo a Cortina, con la distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento già e una piccola frattura al perone, ha vinto l’argento alle olimpiadi invernali in corso in Cina. She almost didn’t make it to Beijing due to injury Sofia Goggia displayed ??????? and ???????? to claim silver in the women’s downhill #Beijing2022 #AlpineSkiing pic.twitter.com/f7Aw7TbnVF — Eurosport ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) C’era un vecchio claim di un’azienda che produce abbigliamento sportivo: “Impossible is nothing”. Quel motto ha accompagnato la vita e le competizioni di moltissimi personaggi che hanno fatto la storia di tantissime discipline e riassume al meglio l’di cui si è resa protagonista a Pechino la nostra. Ventitré giornil’infortunio rimediato nel Super G di Coppa del Mondo a Cortina, con la distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento già e una piccola frattura al perone, ha vinto l’argento alle olimpiadi invernali in corso in Cina. She almost didn’t make it to Beijing due to injurydisplayed ??????? and ???????? to claim silver in the women’s downhill #Beijing2022 #AlpineSkiing pic.twitter.com/f7Aw7TbnVF — Eurosport ...

