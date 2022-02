Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 09:15 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA BOCCEA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)DEL 15 FEBBRAIOORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA BOCCEA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE ...

Advertising

AriannaAbbate : @n3m0scrapbook @Defcon1979 io? vivo a Ostia e lavoro a Roma ... mai sentito parlare della viabilità romana? calcola… - enricofrasca3g3 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Via Borgarello, via Cogliate e via Bereguardo, ripristinata la 998. Era deviata per un problema sulla re… - romamobilita : #Roma #viabilità Il 20 febbraio è domenica ecologica. Stop al traffico privato (con alcune deroghe), nella Fascia V… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Domenico de Dominicis, ripristinato il percorso della linea di bus 545. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Aurelia Antica, tra via di Bravetta-largo Don Luigi Guanella e via Aurelia-largo Tommaso Perassi -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 02 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN PARTICOLARE SUI SETTORI INTERNI E MERIDIONALI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA - NAPOLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 02 - 2022 ore 19:45 VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN PARTICOLARE SUI SETTORI INTERNI E MERIDIONALI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA- NAPOLI ...DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA- ...