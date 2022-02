VENTITREESIMA GIORNATA SERIE BKT, PORDENONE-CITTADELLA: 24 CONVOCATI (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio: il PORDENONE ospita il CITTADELLA allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match della VENTITREESIMA GIORNATA della SERIE BKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 18:30, diretta SkySport, DAZN e Helbiz Live. Arbitro Sozza di Seregno, assistenti Berti di Prato e Bercigli di Firenze. Quarto ufficiale Iacobelli di Pisa. Var: Minelli di Varese. Avar: Valeriani di Ravenna. I 24 CONVOCATI neroverdi: PORTIERI: 1 Giacomo Bindi, 12 Gaetano Fasolino, 22 Samuele Perisan DIFENSORI: 2 Hamza El Kaouakibi, 4 Mirko Stefani, 6 Alberto Barison, 16 Armando Anastasio, 24 Federico Valietti, 26 Alessandro Bassoli, 30 Christian Dalle Mura, 72 Matteo Perri, 99 Cristian Andreoni CENTROCAMPISTI: 5 Alessandro Lovisa, 10 Francesco Deli, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 36 Dejan ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio: ilospita ilallo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match delladellaBKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 18:30, diretta SkySport, DAZN e Helbiz Live. Arbitro Sozza di Seregno, assistenti Berti di Prato e Bercigli di Firenze. Quarto ufficiale Iacobelli di Pisa. Var: Minelli di Varese. Avar: Valeriani di Ravenna. I 24neroverdi: PORTIERI: 1 Giacomo Bindi, 12 Gaetano Fasolino, 22 Samuele Perisan DIFENSORI: 2 Hamza El Kaouakibi, 4 Mirko Stefani, 6 Alberto Barison, 16 Armando Anastasio, 24 Federico Valietti, 26 Alessandro Bassoli, 30 Christian Dalle Mura, 72 Matteo Perri, 99 Cristian Andreoni CENTROCAMPISTI: 5 Alessandro Lovisa, 10 Francesco Deli, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 36 Dejan ...

