Veicoli commerciali, a gennaio mercato in lieve crescita (+3,2%), elettrici fermi al 2% (Di martedì 15 febbraio 2022) Per il mercato dei Veicoli commerciali il nuovo anno parte con un piccolo sprint in più rispetto all’anno scorso.Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche UNRAE, nel mese di gennaio le immatricolazioni dei mezzi fino a 3,5 t di peso totale a terra sono ammontate a 12.335 unità, in crescita del 3,2% rispetto a gennaio 2021 che con 11.948 immatricolazioni aveva aperto l’anno piuttosto sottotono. E’ facile notare il ritardo del nostro Paese nel ricambio del parco, che con il trend attuale richiederebbe circa 22 anni per essere sostituito completamente. Peraltro, l’età media dei mezzi commerciali circolanti in Italia si colloca vicino ai 13 anni, ben al di sopra degli 11,9 di quella che è la media europea, secondo i recenti dati dell’Associazione dei costruttori ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) Per ildeiil nuovo anno parte con un piccolo sprint in più rispetto all’anno scorso.Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche UNRAE, nel mese dile immatricolazioni dei mezzi fino a 3,5 t di peso totale a terra sono ammontate a 12.335 unità, indel 3,2% rispetto a2021 che con 11.948 immatricolazioni aveva aperto l’anno piuttosto sottotono. E’ facile notare il ritardo del nostro Paese nel ricambio del parco, che con il trend attuale richiederebbe circa 22 anni per essere sostituito completamente. Peraltro, l’età media dei mezzicircolanti in Italia si colloca vicino ai 13 anni, ben al di sopra degli 11,9 di quella che è la media europea, secondo i recenti dati dell’Associazione dei costruttori ...

