Vaticano | perquisizioni in corso fratello cardinale Becciu e Spes

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos sarebbero in corso alcune perquisizioni nei confronti di uno dei fratelli del cardinale Angelo Becciu e della sede della Spes. I provvedimenti, disposti dalla procura della Repubblica di Sassari, sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza. Il filone di indagine dei magistrati sardi non sarebbe direttamente collegato a quello dei promotori di giustizia vaticani.

