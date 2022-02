Vaccino e Super Green pass obbligatorio sul lavoro per gli over 50, ecco cosa rischiano da oggi i No vax (Di martedì 15 febbraio 2022) Quali sanzioni rischiano gli over 50 che non rispettano l?obbligo vaccinale? Da oggi i circa 500.000 che non hanno accettato somministrazioni rischiano la sospensione dal lavoro. Per loro... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Quali sanzionigli50 che non rispettano l?obbligo vaccinale? Dai circa 500.000 che non hanno accettato somministrazionila sospensione dal. Per loro...

Advertising

giuliabottini : De Luca sul Super Green Pass: “Over 50 senza vaccino? Non hanno bisogno di lavorare, spazio ai giovani” - Super_Pippen : RT @DisobbedireOra: Tra 15 giorni circa FDA deve rilasciare le prime 10.000 pagine dei documenti di approvazione del vaccino Pfizer negli U… - infoitinterno : Vaccino e Super Green pass obbligatorio sul lavoro per gli over 50, ecco cosa rischiano da oggi i No vax - DubravkaUstalic : RT @fratotolo2: Da oggi, scatta la più grande discriminazione della storia della Repubblica italiana: se non ti vaccini, niente stipendio.… - Vivylavita : RT @fratotolo2: Da oggi, scatta la più grande discriminazione della storia della Repubblica italiana: se non ti vaccini, niente stipendio.… -