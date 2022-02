Vaccino e Super Green pass obbligatorio sul lavoro per gli over 50, ecco cosa rischiano da oggi i No vax (Di martedì 15 febbraio 2022) Quali sanzioni rischiano gli over 50 che non rispettano l?obbligo vaccinale? Da oggi i circa 500.000 che non hanno accettato somministrazioni rischiano la sospensione dal lavoro. Per loro... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Quali sanzionigli50 che non rispettano l?obbligo vaccinale? Dai circa 500.000 che non hanno accettato somministrazionila sospensione dal. Per loro...

Advertising

so_matic : RT @vitalbaa: Oggi sono iniziati controlli del GP da vaccino per over 50. Oggi tutti criticano l'obbligo sancito 40 giorni fa ed effettivo… - DavideOberta : RT @vitalbaa: Oggi sono iniziati controlli del GP da vaccino per over 50. Oggi tutti criticano l'obbligo sancito 40 giorni fa ed effettivo… - ShedevilDevil : RT @vitalbaa: Oggi sono iniziati controlli del GP da vaccino per over 50. Oggi tutti criticano l'obbligo sancito 40 giorni fa ed effettivo… - iannetts70 : RT @vitalbaa: Oggi sono iniziati controlli del GP da vaccino per over 50. Oggi tutti criticano l'obbligo sancito 40 giorni fa ed effettivo… - apocalittica : RT @vitalbaa: Oggi sono iniziati controlli del GP da vaccino per over 50. Oggi tutti criticano l'obbligo sancito 40 giorni fa ed effettivo… -