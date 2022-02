Vaccino Covid | dati e grafici sulle somministrazioni in Italia | regione per regione

(Di martedì 15 febbraio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose di, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, sono quasi due milioni i guariti senza alcuna somministrazione del #vaccino: - HuffPostItalia : Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - SkyTG24 : Djokovic: 'Non sono no-vax, ma pronto a sacrificare tornei se costretto a vaccinarmi' - kidysy : RT @HuffPostItalia: Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - Gaiagioialiber1 : RT @HuffPostItalia: Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

... mentre tornano a scendere i ricoveri con- 19: nelle terapie intensive ci sono 110 pazienti (tre in meno da ieri), di cui circa la metà senza alcuna dose di; negli altri reparti si ...Leggi Anchecontro tutte le varianti, i primi esiti dello studio Iss: 'Protezione duratura, meccanismo che può superare attuali limiti' Anche un altro studio pubblicato su Science - il ...Gli hub dei vaccini sono ancora al lavoro anche se con un calo delle ... Una strada che emerge dalle parole di Ugo Trama, membro dell'Unità di Crisi Covid della Regione Campania e dirigente del ...E’ dunque aperta la piattaforma per prenotare una dose di vaccino anti Covid 19. Come sempre, oltre alla tessera sanitaria e ad un documento di riconoscimento, è necessario presentare il modulo ...