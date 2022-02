Usa, il produttore di armi Remington risarcirà i familiari dei morti nella strage di Sandy Hook con 73 milioni: è la prima volta nella storia (Di martedì 15 febbraio 2022) Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un tribunale ha riconosciuto alle famiglie delle vittime di una delle tante sparatorie che hanno sconvolto il Paese un risarcimento che dovrà essere pagato dall’azienda produttrice dell’arma utilizzata per compiere il massacro. Così, i parenti delle 9 vittime del massacro nella scuola elementare Sandy Hook, in Connecticut, del 2012 riceveranno 73 milioni di dollari dalla Remington che ha prodotto il fucile semiautomatico Bushmaster AR-15 utilizzato nel massacro dall’allora 20enne Adam Lanza. Vittime di quella carneficina furono 5 adulti e 4 bambini. Così i loro familiari, nel 2015, decisero di citare in giudizio proprio la casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Per ladegli Stati Uniti, un tribunale ha riconosciuto alle famiglie delle vittime di una delle tante sparatorie che hanno sconvolto il Paese un risarcimento che dovrà essere pagato dall’azienda produttrice dell’arma utilizzata per compiere il massacro. Così, i parenti delle 9 vittime del massacroscuola elementare, in Connecticut, del 2012 riceveranno 73di dollari dallache ha prodotto il fucile semiautomatico Bushmaster AR-15 utilizzato nel massacro dall’allora 20enne Adam Lanza. Vittime di quella carneficina furono 5 adulti e 4 bambini. Così i loro, nel 2015, decisero di citare in giudizio proprio la casa ...

