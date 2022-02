Uomini e Donne, l'ex tronista Angela Artosin lotta contro il cancro: "La vita mi sta mettendo a dura prova" (Di martedì 15 febbraio 2022) L'ex tronista veronese che partecipò a Uomini e Donne con Serena Enardu, Angela Artosin, ha condiviso un post su Instagram dove racconta della sua battaglia contro un carcinoma che è tornato "più forte e cattivo delle altre volte". Leggi su comingsoon (Di martedì 15 febbraio 2022) L'exveronese che partecipò acon Serena Enardu,, ha condiviso un post su Instagram dove racconta della sua battagliaun carcinoma che è tornato "più forte e cattivo delle altre volte".

